Risanamento Messina, si insedia il sub-commissario Scurria | INTERVISTA

Il Prefetto di Messina Cosima Di Stani, nel passare il testimone del risanamento di Messina al nuovo commissario Renato Schifani, Presidente della Regione Sicilia ed al suo sub commissario Marcello Scurria, così come previsto nel Decreto del Governo Mille Proroghe, ha tracciato il sommario della sua attività. “Settantaquattro abitazioni già consegnate; un risultato positivo che ha dovuto fare i conti con la selezione per gli acquisti da parte degli Enti Pubblici molto rigida. Questo ha comportato una restreizione fra le diverse proposte a quello che è stato possibile acquistare”. Il Prefetto ha dichiarato che, “in collaborazione con Invitalia, tutte le case sono state ristrutturate in modo da renderle più confortevole e dignitose. Gli interventi hanno interessato soprattutto le zone di Via Rosso da Messina e Via Catanoso in quanto aree a rischio alluvione e, soprattutto perché quel territorio presenta le caratteristiche necessarie per edificare e realizzare nuovi immobili”. A tal proposito, il Prefetto ha comunicato che “i progetti sono stati tutti approvati e quindi, sarà cura del nuovo commissario di decidere come muoversi”. Sia a Fondo Basile che a Fondo Saccà sarà necessario bonificare l’area. Inoltre, dice il Prefetto, “d’accordo con l’amministrazione comunale, una volta che i cantieri saranno avviati, verrà utilizzata una tecnologia innovativa in modo da poter completare gli immobili nel più breve tempo possibile”. Il Prefetto ha anche parlato del fatto che “già la demolizione delle aree baraccate è a buon punto; altre dovranno essere ancora demolite perché ci sono dei ricorsi al TAR e si potrà procedere fino a quanto tutte le procedure saranno completate”. Infine, il Prefetto ringrazia la città metropolitana di Messina perché, “una volta che i progetti di riqualificazione saranno a buon punto, in quelle aree sarà possibile rinforzare il percorso con le risorse previste nel PNRR”. Ringrazia il personale impegnato in questo lavoro insieme alle altre figure professionali aggiuntive che potranno essere utilizzate dalla nuova gestione commissariale e sub commissariale. Considerato che tutta la parte contabile è stata rendicontata, il Prefetto trasferisce le diverse pendenze.

Il sottosegretario di Stato Matilde Siracusano ha ringraziato il Prefetto che ha definito “un guerriero sempre in prima linea per dare soluzione ad una vicenda scandalosa ha fatto perdere la dignità a tutta la città”. Augura buon lavoro al Presidente della Regione e al sub commissario Marcello Scurria. Anche il Sindaco Basile ringrazia Prefetto ed Arisme per la collaborazione offerta, “si augura che finalmente Messina possa dare un volto dignitoso ad una pagina dolorosa della sua storia”. Salvatore Sammartano Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Sicilia ha dichiarato che “se i 250 milioni di euro già stanziati non dovessero risultare sufficienti, la regione si farà carico di trovare somme aggiuntive”.

