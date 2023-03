StrettoWeb

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la Riforma Fiscale che può contare sul sostegno delle imprese, grandi e piccole, di Confindustria e commercianti, e degli ordini professionali. Ma che registra la contrarietà dei sindacati. “E’ una svolta necessaria per il Paese”, ha detto il premier Giorgia Meloni ai ministri, raccontano all’Adnkronos alcuni presenti alla riunione.

“La delega fiscale approvata dal Cdm riscrive completamente l’attuale sistema tributario varato negli anni 70. Le nuove regole, operative entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge delega, vanno nella direzione di semplificare e ridurre la pressione fiscale, favorire investimenti e assunzioni e instaurare un rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria nella logica di un dialogo mirato tra le parti secondo le esigenze di cittadini e imprese”. Lo riferisce il Mef. Con la riforma dell’Irpef “si garantisce l’equità orizzontale, attraverso la riduzione della pressione fiscale, passando da 4 a 3 aliquote e con l’obiettivo della flat tax per tutti. Inoltre viene garantita la razionalizzazione e semplificazione dell’intero sistema Irpef (Redditi agrari, fabbricati, finanziari, da lavoro dipendente, autonomo, d’ impresa e diversi). La delega prevede anche la revisione delle agevolazioni fiscali, (oggi più di 600 voci) e l’equiparazione della no tax area per lavoratori dipendenti (8174 euro e pensionati 8500 euro). attuale aliquota Ires per chi investe e\o assunta. Ci sarà anche una graduale eliminazione dell’Irap. Con l’istituzione del concordato preventivo biennale e il rafforzamento dell’adempimento collaborativo si riscrivono le regole della lotta all’evasione fiscale che diventa preventiva e non più repressiva”. Per quanto riguarda le imprese è prevista “una riduzione dell’attuale aliquota Ires per chi investe e\o assume. Ci sarà anche una graduale eliminazione dell’Irap. Con l’istituzione del concordato preventivo biennale e il rafforzamento dell’adempimento collaborativo si riscrivono le regole della lotta all’evasione fiscale che diventa preventiva e non più repressiva”.

Inoltre, il ministro Giancarlo Giorgetti ha presentato durante il Cdm, la nuova organizzazione del Mef. In particolare il Dpcm prevede un nuovo dipartimento (“dipartimento dell’economia”) a cui sono attribuite competenze in materie di interventi finanziari nell’economia (tra gli altri nei settori delle infrastrutture, sostegno all’export, garanzie pubbliche, sostegno sociale e all ‘expo), valorizzazione del patrimonio pubblico e gestione delle partecipazioni societarie dello Stato e tutela degli attivi strategici. Al Tesoro sono attribuite le competenze sulla programmazione economico finanziaria, la gestione del debito pubblico, i rapporti finanziari europei e internazionali, la regolamentazione e vigilanza finanziaria. Si aggiunge la direzione per i rapporti con gli investitori e istituzioni finanziarie. Entrambi i dipartimenti (Economia e Tesoro) si avvarranno del consiglio tecnico scientifico degli esperti. Inoltre al dipartimento della Ragioneria è stato istituito l’ispettorato generale del Pnrr che, in continuità con il precedente servizio, svolgerà attività di coordinamento nelle fasi di gestione, monitoraggio e rendicontazione del Pnrr. La riorganizzazione del Mef passa ora al vaglio del Consiglio di Stato e solo successivamente può diventare operativa. “E’ un passaggio importante – afferma Giorgetti – che va nella direzione della razionalizzazione del sistema coerente con i nuovi tempi dell’economia e in linea con il nuovo approccio europeo”.

“Le 3 aliquote dell’Irpef le avviamo dal prossimo anno”. E’ quanto ha detto il viceministro dell’economia Maurizio Leo a Porta a Porta. “L’obiettivo è questo, poi con i numeri sarei sempre cauto. La delega non detta numeri puntuali, poi ci saranno i decreti attuativi e con le risorse e senza sforamenti di bilancio si dovranno dare le coperture”, ha aggiunto. “Da gennaio 2024 entrerà in vigore un modulo di riforma: troveremo le risorse e coperture necessarie. Abbiamo indicato le priorità e a quelle faremo fede”, rimarca Leo.

Queste le principali misure:

Irpef: nei decreti attuativi si cercherà di arrivare a tre aliquote. Ci sono due ipotesi sul tavolo: una con le aliquote al 23, 33 e 43%, l’altra 23, 27 e 43%. Le coperture si trovano con la razionalizzazione delle spese fiscali, magari con un tetto alle detrazioni parametrato sul reddito. –

Flat Tax: l’obiettivo è un’imposta unica, intanto arriva la tassa piatta incrementale per i dipendenti, che potranno scontare l’aumento di reddito rispetto all’anno precedente.

Irap: l’abolizione dell’imposta regionale sulle attività produttive sarà graduale. I primi ad avere vantaggi saranno artigiani, società di persone e professionisti.

Imprese: per le grandi aziende la riforma introduce una “compliance cooperativa” per ridurre l’elusione. Mentre per il mondo delle piccole imprese si può andare verso un sistema di “concordato preventivo biennale”. In sostanza, il fisco fissa un’imposizione all’imprenditore in base ai suoi redditi precedenti e per due anni non chiede altro.

IVA: riordino delle aliquote agevolate e Iva azzerata per alcuni beni di prima necessità come pane e latte.

IRES: l’aliquota scende dal 24 al 15% per le aziende che non distribuiscono gli utili e assumono un tempo indeterminato o investono in innovazione.

Sanzioni: depenalizzata l’evasione “di necessità” e sanzioni attenuate per il reato di dichiarazione infedele. Ridotte anche le sanzioni amministrative.

Cartelle: il ddl delega dichiara “il discarico automatico” delle quote non riscosse dopo cinque anni. E per i vecchi debiti, dilazioni lunghe dieci anni.

MEF: viene istituito il Dipartimento dell’Economia che affiancherà Tesoro, Ragioneria generale dello Stato e Finanze.