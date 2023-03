Torna “Restate in Strada”: l’evento itinerante fa tappa a Podargoni

StrettoWeb

Domenica prossima, 19 marzo, torna “Restate in Strada”, che per questo appuntamento invernale farà tappa a Podargoni, ai piedi dell’Aspromonte, per una giornata all’insegna della montagna, del suo attraversamento, dei linguaggi per raccontarla, visivamente e narrativamente, dei modi di preservarla e valorizzarla.

Ecco il programma dell’evento.

9:00 escursione lungo un percorso storico-naturalistico con la guida di Rocco Romeo (Camminare Liberi)

15:30 passeggiata attraverso il borgo di Podargoni e presentazione della mostra fotografica “’spremunti” di Fabio Itri

16:30 presentazione del libro “Tutto scorre. L’Aspromonte e le sue antiche macchine idrauliche. Il caso studio della Vallata del Gallico” di Domenico Malaspina e Antonino Sapone

18:00 “RIZIKU!”, arte popolare di strada di Kalura Meridionalismo

19:30 momento ristoro

Escursione e passeggiata partiranno dalle fontane pubbliche del paese.

L’incontro con gli autori avrà luogo presso la sede dell’Associazione Culturale Sportiva Pro-Podargoni, Via Bordino, 7.