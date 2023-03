Reggio Calabria, Rulli sui disservizi idrici: “prezioso lavoro di Castore ma risolvere problemi atavici”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“E’ doveroso rimarcare il prezioso lavoro che brillantemente e con estrema difficoltà porta avanti Castore relativamente alla manutenzione idrica. Gli impianti sono vetusti e spesso impossibili da rintracciare perchè molte volte non tradotti in mappa. Ciò conduce a problemi ingenti da gestire: proprio ieri, ad Arangea circa 100 famiglie sono rimaste senz’acqua“. E’ quanto scrive in una nota il consigliere comunale, Guido Rulli. “Grazie all’intervento dei tecnici della società del comune si è scoperto che il problema derivava da una pompa dì rilancio bruciata. La squadra di castore col suo ingegnere, i geometri e tutti i tecnici specializzati in maniere pregevole sono intervenuti per ripulire il luogo di’ alloggiamento della pompa, sostituendo la stessa e tutte le parti ormai deteriorate. Grazie al loro intervento l’emergenza è rientrata”, rimarca Rulli.

“Un meritato plauso, dunque, a queste persone: non solo professionisti dì qualità, ma soprattutto membri di una collettività capaci di’ avvertire le esigenze comuni, e curarle con perizia. Nel contempo auspico la risoluzione di alcuni problemi atavici, relativi al miglioramento delle reti idriche, con la speranza che le azioni messe in campo possano agire sulle corrette modifiche strutturali necessarie ad avere una diversa distribuzione per l’approvvigionamento idrico riducendo l’attività dell’ausilio delle pompe e una forte riduzione dell’energia elettrica”, conclude Rulli.