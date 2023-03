StrettoWeb

In occasione della sua presenza in Calabria, il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli incontrerà gli organi di informazione sabato 1 aprile alle ore 15 presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

A seguire (con inizio previsto alle ore 16) si terrà un focus incentrato sulle tematiche afferenti il settore, con una panoramica sulle azioni che il Governo intende proporre ed un confronto con le varie realtà dell’ambito che operano sul territorio calabrese.