Reggio Calabria: tutto pronto per il Convegno su “Fiscalità Sport e Terzo Settore”

Tutto pronto per il Convegno sulle “Fiscalità Sport e Terzo Settore – Le nuove normative” che si terrà il prossimo 18 marzo, dalle 8.30 alle 13.30, presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria, sita in Via T. Campanella.

Il Convegno, organizzato da ASC Nazionale e ASC Reggio Calabria, in sinergia con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria e degli Avvocati di Reggio Calabria e con il Patrocinio della Regione Calabria, è rivolto ai professionisti ed a tutto il mondo associativo ASC al fine di ampliare le proprie conoscenze e crescere professionalmente. Dopo i saluti istituzionali del Vice Presidente della Regione Calabria, dott.ssa Giusy Princi, dei Presidenti dei rispettivi Ordini Professionali, dott. Stefano Poeta ed Avv. Rosario Infantino e del Segretario Generale Fidal, dott. Alessandro Londi, si alterneranno l’Avv. Luca Stevanato, il dott. Valter Vieri ed il dott. Antonio Vicari per illustrare le novità più importanti della riforma fiscale, fornendo una puntuale analisi delle opportunità delle riforma con specifica attenzione alle agevolazioni fiscali.

I relatori tratteranno dei contenuti obbligatori dell’atto costitutivo e dello statuto degli enti sportivi dilettantistici, della distribuzione degli utili e della possibilità di esercitare altre attività oltre quelle principali, dell’organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, comprese la formazione, didattica, preparazione ed assistenza, nonché della disciplina destinata agli enti del terzo settore che intendono esercitare le attività sportive dilettantistiche come attività di interesse generale. Tante le novità, tanti gli aspetti da esaminare e comprendere da coloro che fanno parte del mondo sportivo e degli enti del terzo settore che esercitano attività sportiva dilettantistica, che dovranno cogliere questa importante opportunità di crescita formativa, al fine di carpire quelle cognizioni tecniche che consentano di prendere piena consapevolezza del futuro dell’ente sportivo dilettantistico.

In occasione del Convegno sarà presentato il Progetto ASC “La Salute al Centro – Calabria”, realizzato con il contributo della Regione Calabria. Il Progetto Nazionale, che vedrà luce anche in Calabria, ha l’obiettivo di promuovere l’attività sportiva attraverso i centri sportivi ASC, certificati e riconosciuti dalle Istituzioni pubbliche, c.d. “Centri Sportivi della Salute”, al fine di supportare un cambiamento degli stili di vita e di maggiore benessere psicofisico-sociale delle categorie “vulnerabili” per situazione socio-economica, età o condizione patologica.

Grande soddisfazione per il Presidente Provinciale ASC Reggio Calabria, Antonio Eraclini “Sono entusiasta per questo appuntamento di formazione integrata della ASC con gli Ordini Professionali reggini dei Commercialisti e degli Avvocati, che hanno deciso di approfondire con noi gli aspetti della Riforma del terzo settore e sport. Ma sono ancor più orgoglioso che tra i relatori siano presenti i massimi vertici ASC, con il Presidente Nazionale Stevanato ed il Direttore Generale Vieri insieme al dott. Vicari, componente esperto dell’Ordine dei Commercialisti. Questo per ASC Reggio Calabria è un altro passo fondamentale per la propria mission. Scendere in campo, per noi sportivi, significa metterci impegno, passione e dedizione a 360° gradi, dall’indossare una tuta a compilare un qualsiasi modulo. La formazione continua è determinante per crescere professionalmente, per rispondere con competenza ed avere gli strumenti per affrontare le sfide educative, formative e sociali del futuro, consentendo al terzo settore ed allo sport dei percorsi più sereni e sicuri.”

“Finalmente siamo riusciti ad attivare in Calabria il Progetto Nazionale ASC dedicato alle persone “vulnerabili” al fine di aumentare il loro livello di socializzazione, inclusione sociale e, soprattutto, trarre beneficio dall’attività fisica” conclude il Coordinatore Nazionale ASC per il Sociale, dott. Renato Raffa. “La Regione Calabria ha compreso l’importanza e la delicatezza del progetto abbracciandone il fine senza alcuna esitazione. Certo, ci aspetta un percorso ostico dettato dall’individuazione dei centri sportivi capaci di garantire la qualità e la sicurezza degli interventi, ma siamo sicuri che anche in questo caso raggiugeremo l’obiettivo e riusciremo a promuovere il cambiamento nei centri sportivi territoriali che contribuiscono attivamente e quotidianamente a promuovere la salute”. Per l’evento sono riconosciuti crediti formativi dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria e dall’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.

Per informazioni ed iscrizioni scrivere a info@ascreggiocalabria.it.