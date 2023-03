Reggio Calabria, terribile incidente stradale in centro: grave motociclista | FOTO LIVE

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un grave incidente stradale si è verificato pochi minuti fa nel centro storico di Reggio Calabria, precisamente all’incrocio tra via Tommaso Campanella e via Castello, a pochi metri dalla centralissima piazza Duomo.

L’incidente si è verificato tra un’automobile e una moto. Il motociclista ha avuto la peggio è, ferito in gravi condizioni, è stato trasportato in ospedale a bordo di un’ambulanza. Nell’area del sinistro rimane la moto completamente distrutta con una grande folla di curiosi a discutere della dinamica, ancora non chiara.