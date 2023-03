Reggio Calabria, l’11 marzo l’incontro sulla “Tammurriata dell’Agro Nocerino-Sarnese”

StrettoWeb

Continuano gli approfondimenti mensili sulle Danze di Tradizione Orale del Centro-Sud Italia, a cura di esperti e testimoni di queste tradizioni coreutiche e musicali. Il focus previsto per sabato 11 marzo vede come protagonista la Campania, con la Tammurriata dell’Agro Nocerino-Sarnese a cura della napoletana Maria Del Porto.

Questo evento è il terzo in ordine cronologico all’interno del progetto “Lo Stretto che Balla“, dedicato allo studio delle danze di tradizione orale del centro sud Italia. Il progetto nasce nel giugno del 2022, in riva allo Stretto di Messina, dalla collaborazione tra l’Associazione Incontriamoci Sempre, con sede a Reggio Calabria, e il collettivo Sud in Ballo, con sede a Roma. Incontri settimanali a cura di Agata Scopelliti, direttrice artistica del progetto, con approfondimenti mensili affidati ad esperti e testimoni delle tradizioni coreutiche del centro sud Italia.

Agata Scopelliti, profonda conoscitrice delle Danze del Sud e non solo, con la sua trentennale esperienza di ricerca e di studio delle

tradizioni sia italiane che internazionali, esperta della cultura di

appartenenza ovvero quella dell’Aspromonte meridionale, si pone come mediatrice rispetto alle altre danze tradizionali, affidando i momenti di approfondimento agli esperti che di volta in volta si alternano all’interno di questo progetto.

“Presso la sede della nostra associazione – Incontriamoci Sempre”

dichiara Pino Strati – all’interno della Sala Museo della Stazione Fs di Rc S Caterina, abbiamo già ospitato Franca Tarantino con il focus sulla Pizzica del basso Salento, Nicoletta Grande coadiuvata da Filomena Pannunzio con la tarantella di Montemarano e restando in Campania andremo a studiare e a danzare altre espressioni coreutiche e musicali presenti nella regione ovvero la Tammurriata, o meglio Ball ‘ncopp o tambur, insieme a Maria Del Porto. Mentre settimanalmente continuano gli incontri condotti da Agata Scopelliti ogni martedì e giovedì dalle 19:30 alle 21:00. Ciò fa crescere l’Associazione Incontriamoci Sempre dal punto di vista culturale, offrendo delle bellissime opportunità di crescita alla nostra città“.

“Per rendere l’offerta più completa – conclude Strati – è attivo da

qualche tempo anche il laboratorio di tamburo a cornice stile sud-aspromontano a cura di Mario D’Amico ogni lunedì dalle 18:30“. Quindi, per amanti di queste danze, non resta che prenotare e prendere parte a questi interessanti eventi che regalano anche l’occasione per ritrovarsi, relazionarsi in maniera sana e concedersi uno spazio di benessere.