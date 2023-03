Reggio Calabria, successo per la mostra azzurra: oltre 3.500 accessi in tre giorni

StrettoWeb

Alla fine ha fatto un figurone. Stiamo parlando della mostra “Sfumature di Azzurro”, inaugurata sabato mattina alla Pinacoteca Civica di Reggio Calabria. La prima tappa della mostra itinerante del Museo del Calcio è stata sullo Stretto, in concomitanza della gara di ieri sera tra Italia e Ucraina Under 21 al Granillo. La mostra, come si legge sul sito della Figc, “ha fatto registrare ben 3.650 accessi in tre giorni“.

“La Pinacoteca Civica di Reggio Calabria è stata presa d’assalto da tanti appassionati, che hanno potuto osservare da vicino il racconto della storia e dei trionfi della Nazionale maggiore maschile in parallelo a quelli delle Nazionali giovanili azzurre e della Nazionale olimpica. Un’esposizione che, tra l’altro, ha avuto al suo interno anche le coppe conquistate dalla Nazionale a Berlino nel 2006 e a Wembley nel 2021″.

“A fare visita alla mostra, anche alcuni gruppi scolastici: particolare emozione, nei tifosi reggini, ha suscitato la presenza della maglia di Piermario Morosini, che militò per una stagione (2009-10) con la squadra amaranto prima della tragica morte avvenuta allo stadio Adriatico di Pescara il 14 aprile 2012″.