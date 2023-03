Reggio Calabria: a Palazzo San Giorgio la presentazione del Bando Onore al Merito

StrettoWeb

Il 6 Aprile alle ore 10.00 presso Palazzo San Giorgio – “Sala dei Sindaci” a Reggio Calabria si parlerà di meritocrazia in occasione della presentazione del Bando Onore al Merito giunto alla sua 5ª edizione che prevede l’erogazione di borse di studio a studenti meritevoli, per intraprendere percorsi per la preparazione ai concorsi militari. All’evento parteciperanno il consigliere comunale Avv. Mario Cardia e numerose autorità del mondo accademico e della scuola.

L’associazione AssOrienta e la scuola di preparazione Nissolino Corsi hanno indetto la 5 edizione del concorso “Onore al Merito” per l’anno 2023, il cui bando prevede la premiazione di ragazzi e ragazze meritevoli con borse di studio per la preparazione ai concorsi in divisa

Il concorso “Onore al Merito”, quest’anno alla sua quinta edizione, è promosso da AssOrienta – Associazione Orientatori Italiani, impegnata da anni nel settore dell’orientamento allo studio e al lavoro presso le scuole secondarie di secondo grado. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Nissolino Corsi, scuola leader in Italia per la preparazione ai concorsi nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia.