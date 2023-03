Reggio Calabria, Strati: “stazione Santa Caterina modello da seguire a livello nazionale”

StrettoWeb

“In Italia ci sono circa 2200 le stazioni ferroviarie“, dichiara Pino Strati, presidente di Incontriamoci Sempre “e dalle comunicazioni tra gli amatori del mondo ferroviario, la stazione FS di Santa Caterina, a Reggio Calabria, è tra le più attive a livello nazionale, un centro dove si registra una mole di attività tra le più alte in Italia.

Ricordiamo anche le belle frasi spese della giornalista del Tg2 Rai, Silvia Vaccarezza, in occasione della presentazione del servizio trasmesso all’interno della trasmissione “Tutto il bello che c’è” del 1 aprile 2021, in cui elogiava Incontriamoci Sempre e la stazione di RC S Caterina, come modello da replicare in altre Regioni D’Italia“.

“Da anni – conclude Strati – riceviamo molti attestati di simpatia e di congratulazioni per le attività culturali e per l’originalità nell’organizzazione della Stazione, indicata come modello da imitare nel resto del Paese. Ci fa piacere sottolineare la nostra attività perché è giusto che le note positive della nostra bellissima Reggio, e della meravigliosa Calabria, vadano raccontate ed evidenziate“.