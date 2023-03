Reggio Calabria piange la scomparsa di Alberto Cutuli: storico uomo della destra cittadina

StrettoWeb

E’ morto questa mattina a Reggio Calabria Alberto Cutuli, storico esponente della destra cittadina. Numerosi i messaggio di cordoglio. Il senatore Renato Meduri ha scritto: “Alberto Cutuli è andato avanti. Lo piangiamo amici e camerati e intera la mia famiglia alla quale fu legato da grande affetto“. Peppe Agliano l’ha ricordato come “Un altro pezzo della destra storica che ci lascia. Un Reggino vero, innamorato della sua città che ha servito anche nel momento della tormenta del 1970. Fedelissimo di Ciccio Franco e grande discepolo di Totò Dieni. Più volte Consigliere comunale e dirigente del MSI prima, AN dopo e infine di FLI. ALBERTO CUTULI: PRESENTE! Ciao Aberto. R.i.p.“. Luigi Tuccio scrive: “Alberto Cutuli

era una persona perbene, educata, garbata; da politico portava avanti le sue idee con fermezza e rispettoso confronto del pensiero altrui.

Sia da esempio per tutti”.