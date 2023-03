Reggio Calabria, operazione “Hybris”: rintracciato in Portogallo uno degli indagati

StrettoWeb

Uno dei soggetti indagati nell’odierna operazione Hybris, condotta a Gioia Tauro dai Carabinieri nei confronti delle cosche Piromalli e Molè, sotto il coordinamento della DDA di Reggio Calabria, diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri, è stato rintracciato a Setubal, in Portogallo.

Il rintraccio dell’uomo, destinatario di mandato di arresto europeo, è stato effettuato dalla Polícia Judiciária, Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes portoghese, attivati, dall’Unità I-CAN (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta) del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e dall’Esperto per la Sicurezza italiana a Lisbona, su input degli investigatori dell’Arma.