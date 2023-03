StrettoWeb

A margine dell’evento alla stazione di Reggio Calabria, Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha parlato di Autonomia Differenziata: “ho chiesto di modificare il testo, le mie richieste sono state accolte, e oggi non si potranno fare intese per l’autonomia se prima non vengono definiti i diritti sociali e civili secondo i fabbisogni standard. Quindi, traducendo, non si potranno intese per l’autonomia differenziata se prima non verranno trasferiti al Sud”.