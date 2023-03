Reggio Calabria, richiesta navetta che colleghi Piazza De Nava con Cimitero Condera

StrettoWeb

“Nell’ambito del sistema di trasporto urbano, nel sollecitare l’inserimento di una navetta utile a collegare la zona del centro con la parte alta della nostra città, e precisamente il tratto Piazza De Nava con il tratto del Cimitero di via Reggio Campi (così che si possa avere un collegamento celere e con tempi utili all’uso del mezzo urbano, per cui intorno ai 15 minuti di attesa), si vuole anche evidenziare la necessità (visto che attualmente i tempi di attesa nella zona della via Reggio Campi, sono di circa 40 minuti) dell’installazione nel tratto della Reggio Campi altezza Scuole elementari G. Pascoli, di un palo di fermata informatizzato, che possa segnalare il tempo di attesa per l’arrivo del mezzo urbano, così da invogliare o liberare da snervanti attese i cittadini“. È quanto dichiarato in un comunicato stampa dall’Associazione culturale “Sensazioni Emergenti“.

“Oltretutto si evidenzia che spesso l’attesa nella zona di via Reggio Campi, non è al riparo di una piazzola coperta, così da permettere ai viaggiatori di attendere seduti e al riparo da vento, pioggia, sole cocente, ed al momento si appoggiano presso soglie coperte o gradini utili a riposare o muretti con cui sostenersi nell’attesa. – prosegue la nota stampa – Per cui, come associazione culturale “Sensazioni Emergenti”, speriamo che tali proposte inviate ai dirigenti ATAM e Sindaco della nostra città possano essere accolte, così da far crescere ciò che riguarda il grado di servizi offerti ai cittadini e sempre più invogliare l’uso dei mezzi pubblici in città, modo utile a sostenere la mobilità pubblica e la qualità di vita urbana su Reggio Città“.