Reggio Calabria, morto lo storico libraio Tullio Tralongo: fondò la libreria Ave

E’ deceduto ieri all’età di 93 anni lo storico librario Tullio Tralongo, primo titolare dell’odierna libreria Ave sita sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria.

La libreria Ave fa parte tutt’ora di un pezzo di storia della città: negli anni ’50 specializzata in libri religiosi, nel ’60 insieme all’amico Mimì Calabrò fu fondata la libreria “Nuova Ave”, che è andata avanti svariati decenni come punto di riferimento per la città e per gli amanti della lettura. Circa 15 anni fa il titolare Tralongo lasciò la sua guida della storica libreria che cambiò gestione e fu rilevata da un dipendente.