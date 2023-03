Reggio Calabria, lavori sulla SS106 tra Ferruzzano e Bianco

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Sulla strada statale 106 “Jonica”, a partire da lunedì 20 marzo saranno avviati gli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle scarpate, tra i territori comunali di Ferruzzano e Bianco, in provincia di Reggio Calabria.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, fino al 15 luglio 2023, sulla carreggiata in direzione Reggio Calabria sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km/h, dal km 71,000 al km 72,500.

Le attività verranno eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 19:00, ad esclusione dei giorni festivi.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri. Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “Appstore” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.