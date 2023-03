Reggio Calabria: la Metrocity aderisce all’evento mondiale del WWF “Earth Hour – L’Ora della Terra”

StrettoWeb

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha aderito all’evento mondiale promosso dal Wwf “Earth Hour – L’Ora della Terra”. Dalle ore 20:30 alle 21:30 del prossimo 25 marzo, l’Ente di Palazzo Alvaro spegnerà i propri punti d’illuminazione per contribuire, attivamente, alla lotta al cambiamento climatico e per la riduzione dei consumi energetici.

L’iniziativa, nata nel 2007 a Sidney, è in continua crescita e, nel 2022, ha coinvolto miliardi di persone in oltre 190 Paesi in tutto il mondo con lo spegnimento simbolico delle luci di migliaia di monumenti, edifici, piazze e strade. Tutte le info sono disponibili al portale web www.oradellaterra.org.

«Abbiamo convintamente deciso di raccogliere quello che il Wwf definisce “un appello alla Terra per la Terra””, ha detto il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, nel sottolineare “l’importanza che rivestono i gesti dei singoli, anche simbolici, per sensibilizzare ognuno di fronte ai pericoli legati al riscaldamento globale ed alla concentrazione di Co2 nell’atmosfera”.

“Nessun cittadino – ha detto Versace – può ritenersi escluso da questa battaglia che è per il Pianeta e per l’umanità. Serve, necessariamente, un’assunzione di responsabilità collettiva affinché tutti i Paesi si attivino, concretamente, per evitare le conseguenze più catastrofiche della crisi climatica. Come suggerisce la stessa Wwf, infatti, le fonti rinnovabili, con il risparmio e l’efficienza energetica, sono la vera ricetta per assicurare indipendenza e sicurezza energetica”.