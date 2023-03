Reggio Calabria, inaugurazione dell’opera urbana ‘É possibile’ in ricordo delle vittime di mafia

StrettoWeb

Nel cuore di Reggio Calabria verrà inaugurata un’opera muraria che interpreta il tema della legalità e dell’ambiente dell’artista LBS (alias Bruno Salvatore Latella). Ideata nell’ambito del progetto dell’associazione “Street is Culture”, l’opera è stata progettata e realizzata insieme alle ragazze ed ai ragazzi dell’Ufficio Servizio Sociale Minorenni e la Comunità Ministeriale di Reggio Calabria. Il murales verrà realizzato in Piazza Gianluca Canonico sul “muro” che limita la piazza e l’edificio che ospita gli Uffici Giudiziari ed i Servizi Minorili.

Questo muro, che potrebbe essere visto come una barriera che divide e che impedisce di entrare e di uscire, è invece un luogo che collega la città ed il sistema della giustizia minorile, un portale comunicante tra questi mondi, che manifesta nel contesto cittadino le difficoltà e le speranze dei ragazzi che hanno realizzato l’opera. L’associazione “Street is Culture”, affiliata all’Associazione CSI e certificata dal CONI, è una realtà multidisciplinare in espansione che si accosta al tessuto urbano con un percorso trasversale, dalle scuole ai punti di aggregazione giovanile nella città e nelle periferie, riqualificando gli spazi attraverso interventi artistici di rigenerazione urbana.

Il progetto si è potuto attuare grazie all’accordo tra l’USSM/Comunità e l’associazione ed ha visto la collaborazione dell’artista insieme ad un gruppo di ragazze e di ragazzi dei Servizi Minorili con una progettualità educativa di duplice valenza pedagogica: il valore ideativo, narrativo e simbolico dell’opera e quello educativo della cooperazione. In particolare, la scelta del luogo dove installare l’opera, è legata al contenuto primario dell’immagine che ha appunto come figura rilevante lo stesso Gianluca Canonico, bambino di dieci anni ucciso a Reggio Calabria dalla ‘ndrangheta.

Il giorno della presentazione dell’opera è stato scelto insieme all’associazione “Libera” come momento di preparazione alla Giornata annuale dell’Impegno e della Memoria organizzato in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Lo slogan di questa giornata ‘É possibile’ vuole far riflettere su ciò che ognuno può fare per l’affermazione dei diritti e della giustizia sociale. “Se ci troviamo in un sentiero scuro sappiamo che ‘É possibile’ superare questa fase e metterci in gioco tutti insieme. Solo con il ‘noi’ si possono affermare la pace, la giustizia, la verità, i diritti, l’accoglienza e la libertà”.