Reggio Calabria, incendio al porto: tre barche a fuoco, enorme nube di fumo sulla città

Enorme incendio in corso al porto di Reggio Calabria, precisamente nella zona dei cantieri navali Rosmini. Sul posto sono intervenuti a sirene spiegate i Vigili del Fuoco con numerose squadre e due autobotti e la Polizia che sta indagando per scoprire le cause dell’incendio.

Si sentono forti esplosioni, dovute ad almeno 3 imbarcazioni in fiamme. Un’enorme nube di fumo nero avvolge la città, spinta verso il centro dal vento di maestrale.

Reggio Calabria, le immagini del grosso incendio al porto

Incendio al Porto di Reggio Calabria: l'arrivo dei Vigili del Fuoco