Reggio Calabria, evento di Forza Italia sulle donne: “importanti i ruoli di Meloni e Schlein” | INTERVISTE

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

In una gremita sala del Coordinamento provinciale di Forza Italia Reggio Calabria, si è tenuta la sessione pomeridiana dell’incontro-evento “Riconoscersi. Percorsi di donna tra benessere, bellezza e perseveranza”, che già stamattina aveva fatto registrare il pienone. Alla parte tecnica della mattina è seguita la parte dedicata alla Politica, alle Istituzioni. Sullo sfondo sempre gli aspetti sanitari del benessere. Ma non soltanto. Si è parlato di donne e di volersi bene nell’accezione più bella che si possa dare a questa espressione. È stato un incontro che ha rivelato la parte più personale ed interiore dell’essere donna, con annesse fragilità, ma anche punti di forza, tutti quegli aspetti che le rendono più energiche e allo stesso tempo anche più vulnerabili.

La mattina è stata all’insegna della medicina, della prevenzione, della cura della persona e dell’estetica, grazie alla partecipazione di autorevoli professionisti del settore coinvolti. Pomeriggio dedicato ai percorsi politici delle donne, agli ostacoli affrontati e da affrontare, agli stereotipi da esorcizzare e .

Magistralmente moderate da Patrizia Crea, coordinatrice provinciale di Azzurro Donna Reggio Calabria, sono intervenute: Giusy Caminiti, Sindaco di Villa San Giovanni, Luciana De Francesco, Consigliere regionale, prima firmataria e promotrice del Ddl a favore di pazienti oncologici, Giusi Princi, Vicepresidente della Giunta regionale della Calabria e promotrice della Legge regionale n.7 “Misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi per l’occupazione femminile”. Conclusioni affidate a Wanda Ferro, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno che, nel suo appassionato intervento finale si è a lungo soffermata sull’essere Donna al Sud e sul ruolo fondamentale che (spesso sotto traccia) svolgono Comitati come quello istituito dalle Donne reggine di Forza Italia.

Giusy Caminiti, sindaco di Villa San Giovanni, ha rimarcato: “per me è un onore essere la prima donna sindaco di Villa San Giovanni. E’ sicuramente positivo avere sia una premier donna che un presidente della Corte di Cassazione. Di certo noi donne siamo persone estremamente concrete che riescono a fare più cose”.

Reggio Calabria, Giusy Caminiti: "le donne sono concrete"

Anna Maria Stanganelli, garante della Salute della Regione Calabria parla dell’importanza “di un piano di prevenzione dei tumori che dovrebbe iniziare sin dalle scuole. Il premio Jole Santelli? Sono orgogliosa di averlo ricevuto”.

Reggio Calabria, Stanganelli: "orgogliosa di aver ricevuto il premio Santelli"

Per il sottosegretario Wanda Ferro “ormai le donne hanno raggiunto ruoli importanti anche a livello nazionale. Due esempi emblematici sono Giorgia Meloni ed il neo segretario del Partito Democratico”.

La sede di Forza Italia mai come oggi si è tinta totalmente di rosa. Ma, siamo certi, non sarà l’ultima volta. L’11 marzo 2023 ha ufficialmente dato il via all’attività pubblica del Comitato Donne reggine. Un inizio decisamente col botto.

Foto































/