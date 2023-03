Reggio Calabria, Ferdinando Elia compie 100 anni e li festeggia nella palestra dove si allena

StrettoWeb

Giornata di festa a Reggio Calabria per i primi 100 anni di vita di Ferdinando Elia. Molto atletico e appassionato di sport, nonno Ferdinando questa mattina ha festeggiato lo straordinario traguardo raggiunto in modo cosi brillante, proprio nella palestra che frequenta costantemente per mantenersi in forma e suo segreto di giovinezza.

Ferdinando è sposato con nonna Amelia che ha 96 anni e ha una bella famiglia composta da 3 figli, 4 nipoti e 3 pronipoti. Questa sera nonno Ferdinando sarà festeggiato da figli, nipoti e pronipoti per coronare questa importante giornata di festa per lui e per tutti i suoi cari che possono godersi un padre e nonno esemplare e dallo spirito cosi sprint.