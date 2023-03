StrettoWeb

Un brutto incidente stradale si è verificato poco fa sulla via San Francesco da Paola a Reggio Calabria e precisamente all’incrocio con via XXI Agosto.

Il sinistro è stato tra due auto che per cause in fase di accertamento, si sono scontrate proprio all’intersezione tra le due vie. Sul posto è già intervenuto il carroattrezzi che a breve provvederà a liberare la strada che al momento risulta parzialmente occupata dai mezzi coinvolti.