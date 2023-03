Reggio Calabria, convocato il Consiglio Comunale per il 22 marzo: i punti all’ordine del giorno

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Ai sensi dell’art 39 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 47 dello Statuto Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione straordinaria, per il giorno 22.03.2023 alle ore 9.00 presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

RICONOSCIMENTO D.F.B. PER “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ IN CDA UMBRO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE FIUMARELLA ED ALTRE VIE LIMITROFE”

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SOCIETA’ IN HOUSE CASTORE SPL LAVORI STRAORDINARI SCUOLA MATERNA S. VENERE – CONDIZIONATORI PRESSO CE.DIR – CLIMATIZZAZIONE UFFICI ANAGRAFE

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SOCIETA’ CASTORE LAVORI EDILI CIMITERIALI MESI DI GENNAIO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2019;

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO COOP. SOC. ONLUS “CSAPASA 2″ CENTRO STUDI ANALISI DI PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA APPLICATE DUE – “COMUNITA’ TOWANDA” CF./P:IVA 03078531203 – ACCOGLIENZA MINORI;

DEBITI FUORI BILANCIO ANNO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE ANNO 2022 – MACRO AREA PATRIMONIO;

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO. MESE DI DICEMBRE 2022;

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SOCIETA’ CASTORE SPL SRL – SEGNALETICA STALLI AREE MERCATALI DI PIAZZA DEL POPOLO E DI VIALE MESSINA;

ADEMPIMENTI LEGGE REGIONALE N.10 DEL 20/04/2022 – ADESIONE ALL’AUTORITA’ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA (ARRICAL) PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI;

NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI D’ASSISE E DELLE CORTI DI ASSISE E DI APPELLO;

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI;

MOZIONE “AUTONOMIA DIFFERENZIATA EX ART. 116, C.3, COST.”;

MOZIONE “RIPRISTINO NELLA LEGGE DI BILANCIO DEL CONTRIBUTO AFFITTI E DEL FONDO PER LA MOROSITA’ INCOLPEVOLE.

Nel caso in cui la convocazione in prima seduta del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta straordinaria di seconda convocazione, il giorno 23/03/2023 alle ore 09:00.