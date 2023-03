Reggio Calabria: casa occupata abusivamente in pieno centro, la disperazione del proprietario

StrettoWeb

Brutta storia raccontata da “Fuori da Coro” la trasmissione di Rete 4 che si occupa tra l’altro di case occupate abusivamente. Il presentatore e giornalista Mario Giordano ha mandato in onda un servizio di un’abitazione di Reggio Calabria, a pochi metri dal Cedir e dal Tribunale, in cui vive illegalmente una donna rumena, la quale non paga un euro di affitto al legittimo proprietario, convinta di non volersi muovere da quel luogo.

Il padrone di casa, Paolo Scappatura, residente a Cinquefrondi, insieme al figlio Anselmo, noto avvocato, sta conducendo una battaglia per riprendersi l’immobile che purtroppo è stato letteralmente sfasciato dalla donna. Chi pagherà i danni? Perchè gli organi competenti non intervengono?