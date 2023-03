Reggio Calabria e Bergamo unite dalla Rete m2a: la novità del’ITT Panella Vallauri

StrettoWeb

L’ITT Panella Vallauri di Reggio Calabria ha partecipato all’Assemblea Nazionale della Rete m2a – meccanica, meccatronica ed automazione – che si è tenuta presso Km rosso, distretto dell’innovazione, sede di Confindustria Bergamo, il 27 e 28 febbraio scorsi. L’adesione alla rete è stata fortemente incoraggiata dalla dirigente scolastica, prof.ssa Teresa Marino che ha risposto all’invito della scuola capofila, ITT Paleocapa di Bergamo diretto dal prof. Imerio Chiappa.

La rete m2a, nata nel 2019, coinvolge più di 100 istituti scolastici ad indirizzo meccanica, elettronica ed informatica e vanta collaborazioni con circa 650 aziende ed imprese distribuite su tutto il territorio nazionale. La dirigente Marino e i professori Antonio Garescì, Carmelo Giordano, Antonella Iachino ed Antonio Moscato hanno visitato i laboratori del KM rosso ed hanno avuto la possibilità di confrontarsi con docenti e dirigenti di tutta Italia su progetti, proposte ed iniziative innovative per orientare sempre più ragazze e ragazzi verso studi tecnico-scientifici, rispondendo al bisogno di formazione dei giovani, ma anche soddisfacendo il fabbisogno crescente delle imprese in ordine a figure professionali dal profilo di competenza sempre più definito e specializzato per l’industria 4.0. Erano presenti, infatti, all’evento, anche rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del mondo imprenditoriale, nel segno della sinergia strategica e innovativa tra la scuola e il tessuto industriale.

“La rete m2a – afferma la dirigente Marino – rappresenta un’opportunità di rilievo per il nostro Istituto, per i nostri docenti ed alunni, ma anche per il nostro territorio. Ci consente di promuovere al meglio l’offerta formativa e la cultura proprie degli istituti tecnici in collaborazione col sistema produttivo, l’istruzione tecnica superiore (ITS) e l’Università; sostiene ed implementa processi sinergici, di portata innovativa, linfa vitale per lo sviluppo personale di ciascuno e del nostro territorio”.