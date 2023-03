Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro la presentazione del film noir “Buio come il cuore”

StrettoWeb

Il giorno 29 Marzo 2023, si terrà dalle ore 10:00, presso la Sala Biblioteca Trisolini di Palazzo Alvaro, a Reggio Calabria la conferenza stampa di presentazione del lungometraggio “Buio Come il Cuore”,

prodotto da Blue Film Srl, che ha ottenuto il contributo della Fondazione Calabria Film Commission e del Mic e le cui riprese sono iniziate il 27 febbraio ed in Calabria il giorno 02/03/2023. Saranno presenti il regista Marco De Luca ed il cast principale. L’attrice protagonista Elisabetta Pellini che interpreta Anna, donna perseguitata da un drammatico passato. Antonio Grosso che interpreta Giulio Conti, il marito di Anna, personaggio dai tratti fortemente noir. Antonietta Bello invece è Daniela, co protagonista femminile, il cui ruolo è quello dell’ambigua amica della protagonista ed ex fidanzata del marito; Stefano Gianino, che interpreterà Fabio, fotografo di scena ed amante della protagonista, Gabriele Rossi, sarà Andrea, fratello della co protagonista e Costantino Comito, che interpreta il ruolo del Commissario. A moderare l‘incontro. sarà Stefano Perri, Capo Ufficio stampa della città metropolitana di Reggio Calabria. Inoltre saranno presenti il sindaco ff della città metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace, il Sindaco ff del comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti e il Consigliere Delegato Giovanni Latella. Concluderà il Commissario Straordinario della Fondazione Calabria Film Commission Anton Giulio Grande.

La Trama del film

Scritto da Marco De Luca e Claudio Masenza, è una storia di passione criminale e di ambizione, una moderna versione dei grandi film Noir della Hollywood classica contaminata da forti richiami ai Noir Italiani e Francesi degli anni 70 ed 80 raccontate con il ritmo e la tensione di un moderno thriller. Un ménage à quatre: Anna è una attrice, impegnata nelle riprese di un film che si sta girando nella magnifica ambientazione di Reggio Calabria che potrebbe fare di lei una star. Ha ottenuto quel ruolo importante grazie al supporto del suo ricco e potente marito Giulio. Ma il suo drammatico e torbido passato la rende vittima delle proprie insicurezze. Giulio gestisce un’importante industria familiare a Roma e il suo punto debole è il morboso amore per Anna, reso ossessivo dal suo rifiuto.

Daniela è l’assistente e l’ufficio stampa di Anna fra loro c’è una sorta di insincera complicità dovuta alla relazione che in passato ha visto lei e Giulio protagonisti. Anna ha una relazione segreta con Fabio, il giovane fotografo di scena del film. I due si incontrano in un modesto appartamento al mare nel paesino di Scilla, con la riluttante ‘copertura’ di Daniela. Quattro personaggi giocano con il fuoco in un labirinto di segreti e inganni, convinti di poter controllare i propri destini. Ma quel fragile equilibrio è inevitabilmente destinato a infrangersi con tragiche e sanguinose conseguenze.