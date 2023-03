C’è un reggino sul tetto nazionale: il mottese Lavrendi vince la Coppa Italia con la Roma C5

StrettoWeb

Un reggino trionfa a livello nazionale e conquista la Coppa Italia Under 19 di Calcio a 5. Stiamo parlando del giovane Lavrendi Giuseppe, classe 2004 originario di Motta San Giovanni che ha conquistato il trofeo nella final four che si è disputata in Campania. I capitolini hanno dominato per tutto il match vincendo per 7-1 contro la Villaurea.

La finalissima, trasmessa in diretta da Sky Sport, è stata “a senso unico”. I giallorossi infatti sono andati avanti a inizio match con la rete di Nicocelli dopo 3 minuti con un tiro da fuori area, poi Lavrendi ha siglato il tris quasi al 14′ e poi a dieci secondi dal termine del primo tempo arriva il quarto gol con Cantarelli che ribadisce in rete da pochi passi una respinta del palo su una precedente conclusione. La Villaurea a 5 secondi dal termine accorcia le distanze grazie ad un gol di Thomas La Barbera, ma non basta per invertire gli umori e rimontare il match.

Le soddisfazioni per il giovane mottese Lavrendi non si sono arrestate con la vittoria della Coppa Italia. La sera stessa del match il ragazzo è infatti partito per il ritiro con la Nazionale di Calcio under 19 a Policoro, dove dal 22 al 25 marzo si disputeranno le qualificazioni per l’Europeo che avrà luogo in Croazia a settembre.

Roma C5 – Pgs Villaurea 7-1 (pt 4-1), il tabellino

Roma C5: Santopaolo, Guerini, Nicocelli, Regini, Cantarelli ,Valocchia, Lavrendi, Ceccarelli, Ficara,Rosa, Mastrogiacomo, Colasanti. All. Emanuele Di Vittorio.

Pgs Villaurea: Azzarello, Minnone, Scalavino, La Barbera, Ingrassia, Muratore, Orlando, La Piana, Pellegrino, Guglielmini, Pecoraro, Pala. All. Massimiliano Speciale – Pietro Bertucci.

Arbitri: Olga De Giorgi della SEZ. di Modena e Gioacchino Lattanzi della SEZ. di Collegno, CRONO: Giuseppe Anzini di Modena.