La Reggina conferma: “tutti i tesserati ricevono regolarmente lo stipendio”

Era prevedibile, dopo la notizia rimbalzata ieri: “la Reggina verrà deferita e rischia la penalizzazione per non aver pagato gli emolumenti“, hanno scritto alcuni giornali nazionali dopo la chiusura delle indagini delle Procura Federale. La voce “stipendi” ha allarmato i tifosi, i quali hanno cominciato a fantasticare relativamente a mancati pagamenti delle spettanze mensili ai tesserati. Non è vero e lo abbiamo precisato già ieri sera su StrettoWeb. Tutti i tesserati ricevono regolarmente e puntualmente il proprio stipendio.

Ora arriva anche la conferma ufficiale della Reggina attraverso una breve nota stampa: “Riguardo le notizie relative al mancato pagamento degli emolumenti, la Reggina comunica che i propri tesserati ricevono il pagamento con regolarità e puntualità. Il Club ha svolto le sue attività in ossequio e doveroso rispetto dei provvedimenti resi dal Tribunale di Reggio Calabria“, si legge.

Come già ribadito ieri su queste pagine, dunque, gli “emolumenti” a cui si fa riferimento sono quelli dei calciatori ceduti a gennaio e le cui spettanze non sarebbero state parzialmente retribuite sempre e solo su ordine del Tribunale, per lo stesso motivo per cui l’ente non ha ritenuto opportuno far pagare alla Reggina tasse e contributi in scadenza il 16 febbraio e il 16 marzo. I prossimi saranno giorni caldi in tal senso, con la Reggina che dovrà difendersi dall’eventuale deferimento e dalle eventuali decisioni successive.