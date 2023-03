Reggina e Taibi ancora insieme: il ds rinnova, è ufficiale

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La Reggina e Taibi ancora insieme. Il Direttore Sportivo ha infatti rinnovato ufficialmente il suo contratto, prolungandolo fino al 2025. L’annuncio è arrivato dal sito del club: “La Reggina comunica di aver prolungato il contratto al 30 giugno 2025 con il Direttore Sportivo Massimo Taibi, cui vanno tutti i migliori auspici per il suo lavoro”. La notizia era nell’aria già da un po’ e le parti stavano lavorando al prolungamento. L’ex portiere prosegue dunque la sua avventura sullo Stretto, che lo vede protagonista da tanti anni, da quando alla guida c’era Mimmo Praticò, in Serie C. Poi l’esperienza con la presidenza Gallo e quella attuale con Saladini, di cui Taibi è stato “traghettatore” questa estate in sede di trattativa.

Cambiano infatti Presidenti, dirigenti, allenatori e calciatori, ma il Direttore Sportivo è l’unico ad essere rimasto sempre ben saldo in sella al ruolo in amaranto. Amico di Saladini e protagonista a giugno, si è guadagnato la riconferma, come dimostrato anche dalle parole del patron nel corso del pranzo con la stampa di qualche settimana fa. Lui e mister Inzaghi sono i punti fermi dell’area tecnica da cui la Reggina vuole proseguire in quel progetto triennale partito da qualche mese.