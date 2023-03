Reggina, sorrisi quantomeno dalle giovanili. Ed esulta anche il Presidente Cardona

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Se la prima squadra sta facendo tanta fatica, come dimostra anche la sconfitta di ieri contro il Parma, in casa Reggina arriva quantomeno un sorriso (anzi due) dalle giovanili. La Primavera, infatti, è tornata alla vittoria, battendo per 2-0 la Viterbese. Buona la prima per l’ex difensore amaranto Franceschini, subentrato a Ferraro in panchina.

L’altro sorriso è quello dell’Under 17, il cui percorso in questo campionato si sta rivelando fantastico. E’ infatti arrivata la vittoria anche contro la Salernitana, l’ottava di fila. I ragazzi di Zito non si fermano più e continuano a sorprendere. E a fine gara, a festeggiare coi ragazzi, anche il Presidente Cardona, il quale ha festeggiato coi giovanotti amaranto negli spogliatoi.