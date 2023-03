Reggina, inizio ritiro e poi partenza: comincia la settimana che porterà a Genova

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Questa estate fu ripartenza. Totale. E la prima gara del nuovo corso, societario e tecnico, fu Marassi, in casa della Samp per la Coppa Italia. Ora, per la Reggina, serve una nuova ripartenza. La sosta, la famosa “riga” tracciata da Inzaghi e poi di nuovo in campo. Da dove si riparte? Da Genova, di nuovo, ma stavolta è Serie B e stavolta e il Genoa, e non la Samp. Ma c’è di nuovo il “Ferraris” nel destino amaranto, quasi come fosse un segnale.

La settimana degli amaranto verso la gara in terra ligure comincerà domani. Dopo l’allenamento del pomeriggio, infatti, partirà il ritiro annunciato dopo la debacle di Cagliari e interrotto anche per la momentanea assenza di mister Inzaghi, che ha raggiunto la famiglia per la nascita della secondogenita Emilia. Da domani, dunque, tutti al Sant’Agata, per 5 giorni. Giovedì pomeriggio, infatti, è prevista la partenza verso Genova in attesa della sfida di venerdì sera.