Reggina, problemi per Fabbian. Dal ritiro Under 21: “non è al meglio”

Come se non bastassero Majer e Hernani a mezzo servizio sabato contro il Cagliari, la situazione non va meglio per quanto concerne Fabbian. Per fortuna c’è la sosta e l’ulteriore settimana di riposo, altrimenti la Reggina avrebbe rischiato di ritrovarsi col centrocampo spuntato. Il giovane calciatore amaranto scuola Inter è alla prima con l’Italia Under 21 e lunedì tornerà a casa per sfidare l’Ucraina in amichevole al Granillo. Non sappiamo, però, se sarà della partita.

Come riporta il sito ufficiale della Figc, riprendendo le parole del c.t. Nicolato, “non sono al meglio Turati, Fagioli e Fabbian”. Da capire se il giocatore è arrivato già a mezzo servizio dallo Stretto oppure se c’è stato qualche problema nel ritiro con gli azzurrini. La speranza è che non sia nulla di grave e che possa recuperare ed essere pronto per l’anticipo di Genova di giorno 31.