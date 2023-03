Reggina, arriva un’altra pesante multa. E c’è anche uno squalificato

StrettoWeb

Dopo la batosta anche la multa, ma non è la prima volta. Ennesima ammenda stagionale per la Reggina. Per la precisione, di 6 mila euro, “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, alcune bottigliette in plastica, di cui due, al 26° del primo tempo, costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto”, si legge nel comunicato del Giudice Sportivo.

Oltre a questo, c’è anche una squalifica. E’ per il preparatore dei portieri Maurizio Guido, che dopo il primo penalty fischiato al Cagliari è uscito dall’area tecnica per dirigersi dietro la porta difesa da Colombi, beccandosi l’espulsione. Per lui un turno di stop “per avere, al 42° del primo tempo, uscendo dall’area tecnica, recandosi nei pressi dell’area di rigore impartito disposizioni tecniche a un proprio calciatore”.

Questi, invece, gli squalificati al termine dell’ultima giornata disputata. Sono otto, tutti per un turno: Circati (Parma), Leverbe e Pastina (Benevento), Bartolomei (Perugia), Frabotta (Frosinone), Millico (Cagliari), Nagy (Pisa), Tait (Sudtirol).