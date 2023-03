Reggina, Inzaghi e la nascita di Emilia: “ora Edo avrà una sorellina con cui giocare a calcio”

StrettoWeb

La gioia più grande: la nascita di un figlio. L’hanno vissuta in questi giorni, per la seconda volta, Pippo Inzaghi e Angela Robusti, che Reggio Calabria ha “adottato” da questa estate. Dopo il piccolo Edo, qualche anno fa, martedì è nata la secondogenita della coppia, Emilia. L’allenatore della Reggina è così “scappato” a Brescia per stare vicino alla compagna e alla famiglia.

A un giorno dalla nascita, poi, l’ex attaccante ha scritto un bellissimo messaggio sui social: “Le prime 24ore insieme a te, Principessa. Ora Edoardo avrà una sorellina con cui giocare a calcio. Grazie Angela per avermi regalato un’altra gioia immensa”, le parole di Inzaghi su Instagram. Il piccolo Edo, sempre più “calcio-dipendente”, come raccontato anche tempo fa dalla mamma a StrettoWeb, ora potrà giocare con la sorellina imparando lo sport preferito pure dal papà.

Ed è anche pioggia di commenti, ovviamente, al post del tecnico. Da Walter Zenga a Gianluca Di Marzio passando per Criscitiello e Christian Brocchi. E non mancano i commenti di milanisti (“la tua doppietta più bella, dopo quella di Atene”), o di reggini (“Reggio Calabria dopo il goal di Edoardo aspetta il suo goal sotto la Curva Sud”).