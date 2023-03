Reggina: oggi incontro Avv. Rodella-Figc, ma niente audizioni dei dirigenti in Procura

StrettoWeb

Ultime novità sul “caso Reggina” all’inizio dell’ultima settimana di marzo. Dopo aver scelto di non presentare alcuna memoria difensiva, il club amaranto non presenzierà neanche alle audizioni in Procura. Non sono previsti infatti gli interventi del Presidente Cardona e/o dell’A.D. Castaldi. Oggi pomeriggio, invece, ci sarà solo un incontro, e non un’audizione, dell’Avvocato Paolo Rodella – legale difensore della società in questa vicenda – in Procura Figc. Da precisare che questi passaggi sono legati solo alla scadenza del 16 febbraio, e non a quella del 16 marzo. Non è ancora certo, ma è molto probabile che non seguirà un ulteriore incontro, oltre a quello odierno, tra Federazione e Rodella.

A partire dall’incontro di oggi potrebbero poi partire le valutazioni legate a un deferimento, altresì molto probabile. Non definiti i tempi esatti. Comunque vada, tuttavia, non è in dubbio l’omologa del concordato con il Tribunale per quanto concerne la ristrutturazione del debito, passaggio cruciale per la sopravvivenza e il futuro del club. Nel frattempo è tutto pronto per il match di questa sera tra Italia e Ucraina. Possibile l’assenza “tecnica” di Mauro Balata, capo delegazione dell’Italia Under 21 nonché Presidente della Lega B. Quest’ultimo, la cui presenza era quasi certa inizialmente, non dovrebbe essere al Granillo.