Reggina, Gazzetta dello Sport: “l’amarezza di Saladini, non è stato per nulla tenero”

La sconfitta della Reggina contro il Cagliari non è piaciuta a nessuno, ovviamente, al di là della forza dell’avversario e del momento negativo degli amaranto. Non è piaciuta a Inzaghi, che lo ha ammesso in conferenza, e sicuramente non è piaciuta neanche alla società, che più di ogni altra cosa chiedeva la prestazione e anche per questo si è dimostrata più “rilassata” dopo lo stop contro il Parma. E così tutti, dal patron ai calciatori, dopo lo 0-4 si sono diretti al Sant’Agata, cancellando il riposo previsto per domenica e restando in ritiro al centro sportivo.

La Gazzetta dello Sport, nelle pagine odierne, titola “L’amarezza di Saladini”, non contentissimo del poker subito. “In seguito al ko con il Cagliari – si legge nelle pagine regionali della rosea – c’era stato un vertice al centro sportivo tra lo staff dirigenziale, quello tecnico e i calciatori, e da quello che filtra il patron Saladini non è stato per nulla tenero mettendo tanti ‘paletti’ che vanno rispettati”.