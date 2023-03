Reggina, si ferma Pierozzi: problema fisico, non parte per Genova

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Brutta notizia per la Reggina e per mister Inzaghi alla vigilia del match di Genova di domani sera. Niccolò Pierozzi, infatti, non farà parte della truppa che è pronta a partire nel pomeriggio in direzione Liguria. Il giovane esterno destro ha infatti accusato un problema all’adduttore, in seguito agli impegni con la Nazionale Under 21, e resterà dunque fermo. Da capire i tempi, ma la speranza per il tecnico è che possa essere recuperato il prima possibile, anche in vista di questo rush finale di campionato.

Pierozzi è l’uomo più utilizzato da Inzaghi, tra quelli di maggior fiducia di questa stagione, soprattutto per la sua capacità di interpretare bene entrambe le fasi. A questo punto scalpita Bouah per la sostituzione, a meno che Inzaghi non opti per scelte più conservative come Cionek o Loiacono, proponendo una sorta di difesa a 3 mascherata con il terzino destro bloccato e quello sinistro (Di Chiara) a spingere maggiormente. E’ una soluzione, anche alla luce dei possibili cambi previsti e annunciati (dopo Reggina-Cagliari) e per via di un avversario senza dubbio temibile. Ma se ne saprà di più dalle parole del mister al sito ufficiale e dalla lista dei convocati.