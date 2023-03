Soddisfazione Reggina: Fabbian e Pierozzi in Under 21! E giocheranno anche “in casa”

StrettoWeb

A distanza di tanti anni dall’ultima volta, da Nino Barillà, dei calciatori della Reggina tornano ad essere convocati nell’Italia Under 21. Si tratta di Fabbian e Pierozzi, scelti da Nicolato per i prossimi due match degli azzurrini di fine marzo. Tra l’altro, i due giocheranno pure in casa, in tutti i sensi. Dopo la trasferta in Serbia, infatti, i giovani scuola Inter e Fiorentina torneranno al Granillo, dove l’Italia ospiterà l’Ucraina in amichevole lunedì 27 marzo alle ore 20.