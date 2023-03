Reggina: domani la partenza per Genova, niente conferenza di Inzaghi

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Dopo un weekend di stop, anche la Serie B torna in campo. Ad aprire il prossimo turno cadetto sarà l’anticipo del venerdì tra Genoa e Reggina. Gli amaranto, reduci dal periodo negativo e dal tonfo contro il Cagliari, nonché dal deferimento arrivato ieri, stanno lavorando in ritiro al centro sportivo Sant’Agata.

Domani ci sarà la partenza in direzione Liguria. Non si terrà la conferenza stampa pre-gara di mister Inzaghi, per via dei tempi ristretti legati al viaggio. Saranno tuttavia disponibili le dichiarazioni del tecnico al sito ufficiale del club.