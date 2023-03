Reggina, Inzaghi torna a caricare l’ambiente: “insieme si può tutto”

StrettoWeb

La Reggina torna in casa, la Reggina torna ad ospitare una big e uno scontro diretto e, con essa, torna anche la carica di mister Inzaghi sui social. Il tecnico amaranto, com’è prevedibile, è meno “presente” in rete nelle ultime settimane, anche a causa dei risultati negativi che fanno sì che possa smaltire più in “silenzio” le sconfitte. Dopo il riposo forzato di sabato, però, c’è nuovamente bisogno della gente di Reggio. Il club lo sa e, per la sfida contro il Cagliari di sabato, ha lanciato ufficialmente una promo speciale – in occasione della Festa del Papà – con prezzi dei biglietti ridotti.

Mister Inzaghi non si è fatto sfuggire la possibilità e, anche sfruttando l’immagine di copertina della promo – che vede lui tenere per mano il piccolo figlio Edo – ha rilanciato l’iniziativa su Instagram, invitando tutti al “Granillo”. “Riempiamolo per il nostro sogno, insieme si può tutto”, ha scritto il mister, richiamando a quel “sogno” inteso come playoff, obiettivo dichiarato apertamente.