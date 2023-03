Reggina, cambio alla guida della Primavera: via Ferraro, c’è Franceschini

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Cambio alla guida della panchina della Primavera della Reggina, ultima in classifica nel girone di competenza. Ferraro è andato via, al suo posto è stato chiamato l’ex difensore amaranto Ivan Franceschini. A comunicare la decisione il club dello Stretto in una nota ufficiale: “La Reggina comunica di aver affidato la guida tecnica della squadra Primavera a Ivan Franceschini, già collaboratore tecnico amaranto. Il Club ringrazia Francesco Ferraro per il lavoro svolto in questi anni e gli augura i migliori successi per il prosieguo del percorso professionale”.