Reggina-Cagliari, i convocati di Inzaghi e le possibili scelte di formazione

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Ci sono quasi tutti. Non cambia nulla, tra Perugia e il match di domani, per quanto riguarda i convocati di mister Inzaghi. Il tecnico non potrà contare solo sullo squalificato Cionek e sugli infortunati Obi e Ricci. E così, per Reggina-Cagliari, 24 calciatori arruolabili. Da capire quali sono le condizioni di Majer, che oggi si è allenato a parte. In preallarme Crisetig.

Relativamente alla probabile formazione, in conferenza stampa il mister ha ammesso di avere qualche dubbio, anche davanti, dove l’unica certezza è che Menez giocherà. A sinistra o in mezzo, è tutto da decidere, anche se nella partitella a campo ridotto di oggi pomeriggio è stato schierato largo, con Strelec al centro e Canotto preferito a Rivas a destra, quest’ultimo il ballottaggio principale. Dietro c’è Camporese al fianco di Gagliolo e in mezzo Crisetig potrebbe rilevare Majer, che come detto si è allenato a parte. Di seguito i convocati.

Portieri : Aglietti, Colombi, Contini.

: Aglietti, Colombi, Contini. Difensori : Bouah, Camporese, Di Chiara, Gagliolo, Liotti, Loiacono, Pierozzi, Terranova.

: Bouah, Camporese, Di Chiara, Gagliolo, Liotti, Loiacono, Pierozzi, Terranova. Centrocampisti : Bondo, Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi, Majer.

: Bondo, Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi, Majer. Attaccanti : Canotto, Cicerelli, Galabinov, Gori, Ménez, Rivas, Strelec.

: Canotto, Cicerelli, Galabinov, Gori, Ménez, Rivas, Strelec. Indisponibili: Cionek, Obi, Ricci.