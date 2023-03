Reggina-Cagliari: l’accoglienza del Granillo a Tonino Martino, “l’uomo Serie A” | FOTO

StrettoWeb

Chi tifa Reggina ed è nato dopo il 2000, purtroppo per lui, quella scena non l’ha vissuta. Certamente, però, se la fede è amaranto non può non sapere chi è Tonino Martino. Lui è “l’uomo Serie A”, colui che con il gol a Torino in quello storico e indimenticabile 13 giugno 1999 ha regalato a una città intera la Serie A per la prima volta nella sua storia.

L’ex calciatore amaranto è l’ospite di oggi al Granillo, in occasione di Reggina-Cagliari. L’accoglienza dello stadio, ovviamente, è super. Anche perché, Martino, Reggio non l’ha mai dimenticata, tanto da metterci le radici. L’ex centrocampista, infatti, vive sullo Stretto nonostante sia abruzzese di nascita. “Tonino Martino eheh, ohoh”, canta tutto lo stadio mentre Martino effettua il consueto giro di campo dopo la maglia omaggio ricevuta dal ds Taibi. A corredo dell’articolo tutte le immagini dell’accoglienza.