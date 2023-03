Reggina, la nota: l’allenatore dell’Under 16 non sta bene, problema di salute

StrettoWeb

“La Reggina comunica che l’allenatore dell’Under 16 Giuseppe Misiti sosterrà un periodo di riposo a causa di un problema di salute. Il Club amaranto, nell’augurare al suo allenatore una pronta guarigione, affiderà temporaneamente la squadra a mister Ricardo Matías Verón, già collaboratore tecnico del settore giovanile”.

Con questa breve nota la Reggina, nei propri canali ufficiali, comunica il problema di salute di mister Misiti, dell’Under 16. Per il momento non siederà sulla panchina della squadra delle giovanili, sarà costretto a riposare. Il club augura una buona guarigione e a questo si allinea anche tutta la redazione di StrettoWeb. Under 16 affidata adesso all’ex calciatore amaranto Veron. Quest’ultimo ha giocato in riva allo Stretto insieme a Franceschini, da qualche giorno nuovo tecnico della Primavera.