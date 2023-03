Questo Ponte lo voglio da sempre. E smettetela di essere nani

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Io sono una cittadina dello Stretto. Lo Stretto era ciò che avrei dovuto attraversare nei miei sogni di liceale della provincia di Messina per conoscere e vivere il mondo. Era ciò che avrei voluto riattraversare quando dopo diversi anni sognavo di ritornare nella mia terra. Era ciò che speravo di vedere al più presto nei viaggi notturni in macchina lungo l’Italia per trascorrere le mie vacanze.

Lo Stretto è la meravigliosa visione che amo ogni mattina quando esco da casa. Lo Stretto è l’ostacolo che odio quando nel weekend voglio ritornare nella mia casa siciliana. Lo Stretto ha infiniti significati nella mia vita, si lega a mille ricordi di fuga e di nostalgia.

Al di là e al di qua dello Stretto è un fatto, una realtà, un enorme limite ed un’eccezionale opportunità. È storia, antropologia, natura, ma anche immobilismo.

Adesso potrà essere economia. Potrà essere unione e non divisione, potrà essere volano, attrattore, velocità, risparmio.

Lo Stretto è per me grande suggestione, ma ha anche ingoiato tanto del mio tempo e tanti dei miei soldi. Io da cittadina dello Stretto, voglio quel ponte da sempre.

Voglio il ponte ad unica campata più lungo del mondo, un’opera ingegneristicamente straordinaria che congiunga due facce della mia vita e la Sicilia all’Europa. Voglio vedere che le strade, stradine, autostrade, linee ferroviarie, alta velocità, implementazione degli aeroporti e tutte le infrastrutture necessarie verranno di seguito e in modo naturale. Voglio vedere turisti, investitori, una nuova economia che poggi proprio su questo ponte. Voglio che il centro del Mediterraneo dopo centinaia di anni diventi nuovamente questo. Voglio che sia baricentro ed epicentro, voglio che siamo antesignani. E voglio che per una volta si scelga di fare un investimento così importante in terre abbandonate e dimenticate, che un’opera eccezionale sia solo per il nostro Sud.

Io sono una cittadina dello Stretto e non tollero più di sentire gente del sud, oltre le ideologie e le appartenenze politiche, che non voglia un investimento grandioso al sud, che sia sempre portata a livellarsi verso il basso, che guardi al piccolo e non al grande, che si accontenti senza alcuna visione.

E per finire, cari tutti, politici e non, la strada intercomunale e il ponte sullo Stretto sono livelli completamente differenti e non paragonabili. Per favore…basta!