Processione della Via Crucis, la viabilità a Messina

Il Servizio Mobilità Urbana ha disposto per venerdì 31 marzo, in occasione dello svolgimento della processione della Via Crucis, l’interdizione al transito veicolare delle strade interessate limitatamente al passaggio della processione. Venerdì 31 il percorso prevede la partenza alle ore 21 dalla chiesa Nuovo Oratorio della Pace fino a raggiungere il Monastero di Montevergine. Per ragioni viabili, è stato disposto venerdì 31, dalle ore 19 alle 24, il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati di via XXIV Maggio, per un tratto di 30 metri, antistante la Chiesa di Sant’Eustochia.

Il Servizio Mobilità Urbana ha adottato altri provvedimenti viabili con l’interdizione al transito veicolare delle strade limitatamente al passaggio, in coincidenza della processione della Via Crucis dalla Parrocchia Santa Maria di Gesù Inferiore a Provinciale, dalle ore 8.30 di venerdì 31; dalla Parrocchia SS. Annunziata di Camaro, dalle 18.30 di venerdì 31 e dall’ex Istituto delle Suore, dalle 10 di domenica 2 aprile; della processione per la domenica delle Palme, con partenza alle 9.30 da Piazza San Vincenzo di domenica 2 aprile e arrivo alle 10.15 alla chiesa di San Giuliano; sempre domenica 2 aprile, con partenza dalla via Marco Polo alle 8.45 e arrivo alle 10, per la processione delle Palme della Parrocchia S.M. Immacolata di Contesse, e venerdì 7, la processione della Via Crucis del Venerdì Santo, dalle 20 alle 23 con partenza da via Marco Polo; venerdì 31 per la processione della Via Crucis con partenza alle 19 dalla chiesa Parrocchiale della Sacra Famiglia del CEP in via Livatino, domenica 2 aprile, con partenza alle 11 da via dei Gelsomini, per la domenica delle Palme, e venerdì 7, per la Via Crucis, con partenza dalle 18.30 dalla Chiesa Parrocchiale della Sacra Famiglia; venerdì 31 per la Via Crucis, con partenza alle ore 16.30 dalla Chiesa parrocchiale di Santa Eustochia; oggi, mercoledì 29, per la Via Crucis, con partenza alle ore 21 dalla Chiesa del Carmine; venerdì 7, per la processione delle Barette, con partenza alle ore 18 dalla Chiesa di San Paolino Vescovo in Mili Marina.