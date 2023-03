Procedono i lavori al PalaTenda di Bovalino

StrettoWeb

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ha fatto visita al cantiere del PalaTenda di Bovalino. Insieme al consigliere delegato Domenico Mantegna ed al sindaco della cittadina jonica, Vincenzo Maesano, Versace ha potuto constatare l’avanzamento dei lavori che, nei prossimi mesi, potranno dirsi conclusi, consegnando l’opera alla disponibilità del territorio.

“In contrada Porticato a Bovalino – ha detto il sindaco facente funzioni – sta nascendo una struttura importante che potrà dare respiro a tutto il mondo dell’associazionismo sportivo del comprensorio. In questo senso, non posso che ringraziare il consigliere delegato al ramo, Domenico Mantegna, che sta costantemente collaborando con il sindaco Maesano rispetto alle programmazioni messe in campo dall’amministrazione locale”.

“Un impianto del genere – ha aggiunto – atteso ormai da un paio di anni dal Comune, sarà sicuramente al servizio delle tante realtà sportive impegnate sul territorio. Come Città Metropolitana stiamo provando a colmare il gap che, sotto l’aspetto dell’impiantistica sportiva, vive la Locride più in generale. E questo PalaTenda potrebbe servire alle necessità delle comunità adiacenti, considerata la proverbiale accoglienza che, da sempre, contraddistingue il Comune di Bovalino”.

“Infatti – ha concluso il sindaco metropolitano facente funzioni – il PalaTenda andrebbe a rappresentare un’opportunità per le esigenze del comprensorio. La speranza è che, da qui a qualche settimana, potremo tornare in contrada Porticato per inaugurare un’opera utile, moderna, al servizio dei cittadini. Un ringraziamento, infine, lo rivolgo al dirigente del settore, Giuseppe Mezzatesta, ed alla ditta che sta accelerando sulle attività di cantiere per consegnare una grande ed importante struttura”.