La Pro Loco Reggio Sud riprende le attività di promozione del territorio

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La Pro Loco Reggio Sud APS, dopo il fermo di due mesi di attività, a seguito della sospensione della Presidente Concetta Romeo per gravi problemi familiari, riparte grazie alla sua presenza in una giornata molto significativa per Lei, che ha sempre creduto e portato avanti i valori della socialità, condivisione della gioia e felicità nei tanti ambiti delle attività proposte in 11 anni di presidenza. Dunque si riparte Sabato 25 Marzo, per l’appunto, in occasione della Giornata Internazionale della Felicità e della Giornata Mondiale delle Torte.

Il presidente Romeo dichiara in una nota: “In tale data si svolgerà un evento presso l’aula Magna dell’Istituto Don Bosco di Pellaro a Reggio Calabria. Il progetto organizzato dall’Associazione MelanyArt L’oasi Creativa, che ha richiesto la nostra collaborazione per l’organizzazione, prevede momenti di riflessione su delle tematiche a nostro avviso molto importanti fra i giovani: “Essere felici oggi nel mio paese e nel Mondo… In un mondo circondato da varie problematiche… La Felicità esiste?… Cos’è?”. La Pro Loco che da sempre promuove attività culturali e sociali di sensibilizzazione sulle tante tematiche ambientali e di miglioramento dei luoghi, che genera un miglior benessere psicofisico e collettivo, ha subito aderito a questa interessante iniziativa che ha coinvolto gli alunni dell’Istituto Comprensivo Cassiodoro-Don Bosco che durante la manifestazione

produranno degli elaborati relativi alle diverse attività condotte per partecipare al concorso, che sono le seguenti:

1. Inchiesta su se stessi : “Io sono Felice”, brevi relazioni, impressioni, interviste e testimonianze, considerazioni, confronti e dibattiti su un tema più che mai attuale, “La Felicità un Benessere Primario”.

2. Concorso d’arte “Felicità, cosa sei per me!”

3. Concorso Dolce Felice”, vista la ricorrenza della Giornata Mondiale delle Torte, realizzeranno un dolce casalingo, con i genitori o familiari, che porti un momento di felicità e condivisione familiare. Dalle ore 15:30 si potrà assistere: all’apertura della mostra dell’esposizione, presso l’androne della Scuola Media Don Bosco, dei lavori eseguiti dagli studenti partecipanti al concorso d’arte “Felicità, cosa sei per me!” all’esposizione dolci dei partecipanti al concorso “Dolce Felice”. A seguire la proclamazione dell’opera artistica vincitrice e dolce vincitore dei rispettivi concorsi; assegnazioni premi ed attestati a tutti i partecipanti all’iniziativa.

I dolci iscritti al concorso parteciperanno al progetto “La Felicità in Tavola”. I dolci saranno sistemati lungo una tavolata e sarà stabilita la sua misura di lunghezza e verrà proclamata la prima misura di lunghezza record della “Felicità in Tavola” I° Edizione a Pellaro.

Si concluderà l’iniziativa con i ringraziamenti e degustazione dei dolci iscritti al concorso, che ad oggi ha registrato tante adesioni. Durante l’iniziativa, sarà presente l’associazione AISLA Calabria, con la campagna ‘Dolci Buoni di AISLA’, che la Pro Loco da 7 anni ne è socia/sostenitrice, promuovendo eventi con campagne di raccolta fondi.

Infine conclude: “Tutti potranno contribuire acquistando le uova di cioccolato e colombe pasquali, un piccolo gesto di solidarietà che servirà a sostenere i progetti dell’associazione stessa aiutando i malati di SLA. Sarà questa un’occasione per lanciare il messaggio di sensibilizzazione verso una tematica tanto importante e delicata quale è la SLA. Dunque vi aspettiamo, certi che la comunità risponderà numerosa, per trascorrere un pomeriggio all’insegna della Gioia, felicità di stare assieme oltre alla gioia del palato di cui tutti gli intervenuti potranno inoltre godere grazie ai dolci realizzati dai ragazzi con i propri genitori”.