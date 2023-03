Primo vagito insolito, poi la scoperta: neonata in astinenza da cocaina

StrettoWeb

L’evento della nascita, si sa, è un momento felice. Ascoltare il primo vagito, il primo richiamo alla vita, suscita sempre grande emozione, sia per la madre che per il personale medico che assiste. Nell’episodio che vi stiamo per raccontare, però, è accaduto qualcosa di insolito: la bambina, una neonata dell’Ospedale di Galatina in provincia di Lecce, avrebbe emesso un vagito insolito, un pianto a dirotto e straziante che non accennava a diminuire. I medici hanno subito sospettato che qualcosa non andasse e, svolti i primi esami, hanno scoperto che la bambina è nata in crisi di astinenza da cocaina.

Un episodio a dir poco bizzarro, una crisi isterica troppo intensa per una piccola creatura. Lo staff ospedaliero ha quindi proceduto con gli esami del caso sulla mamma della piccola, confermando così l’ipotesi di astinenza. La donna infatti, pur non ammettendo l’uso di sostanze stupefacenti in gravidanza, è risultata positiva al test anti-droga. Il padre della neonata invece, si dichiara all’oscuro di tutto. La bambina è stata trasferita d’urgenza al reparto di terapia intensiva ‘Vito Fazzi’ di Lecce. Dalle prime dichiarazioni risulterebbe fuori pericolo, ma resta tuttora ricoverata.